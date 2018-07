A selecção das "quinas" venceu nesta quinta-feira a primeira meia-final do Europeu de futebol de sub-19 contra a Ucrânia por 5-0. A vitória de Portugal garantiu o apuramento da selecção para aquela que será a quarta presença na fase final da competição. O encontro decorreu em Vaasa, na Finlândia, com Pedro Correia a inaugurar o marcador logo no segundo minuto de jogo. Do primeiro ao quinto golo passou apenas meia hora.

A segunda bola a entrar na baliza da Ucrânia foi rematada por João Filipe (Jota), aos 19 minutos. Veja as imagens do golo. O número 7 repetiu o feito e voltou a marcar, aumentando a vantagem para 3-0 três minutos depois (21'). Trincão marcou mais dois e fez o 5-0 para Portugal.

PUB

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Ucrânia era primeira classificada do Grupo B e contava com sete vitórias e dois empates nos últimos nove encontros disputados (torneio de qualificação, ronda de elite e fase de grupos do Euro).

Portugal irá defrontar Itália ou França, que jogam também esta quinta-feira às 17h.

A final do campeonato Europeu de futebol de sub-19 acontece no próximo domingo, às 17h30.

PUB