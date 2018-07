O irlandês Conor McGregor, um dos principais lutadores de artes marciais mistas (MMA), declarou-se esta quinta-feira culpado em tribunal pelos danos causados a um autocarro com outros lutadores, permitindo assim uma condenação mais leve, apenas por vandalismo.

McGregor respondia pelo ataque ao autocarro do “Ultimate Fight Championship” (UFC), que transportava, entre outros, o seu rival Khabib Nurmagomedov após o “Media Day do UFC 223”, em Abril, na garagem do Barclays Center, em Brooklyn, Nova Iorque, e arriscava pena de sete anos de prisão por agressão.

Não irá preso, mas terá de pagar uma indemnização, prestar serviço comunitário por cinco dias e frequentar aulas de autocontrolo e gestão da raiva. Não terá cadastro e pode retomar de imediato a actividade de lutador de MMA.

Esta quinta-feira, o juiz Raymond Rodriguez proferiu a sentença, que reconhece o vandalismo, um crime menos grave na legislação local, com as outras acusações retiradas, tanto para McGregor como para Cian Cowley, o outro arguido no processo.

Caem, nomeadamente, as acusações de ofensas corporais a dois lutadores e um funcionário da UFC, feridos por vidros que se partiram quando McGregor arremessou um carrinho de carga contra o autocarro.

