É oficial, mesmo que ainda não haja uma data específica: A Guerra dos Tronos vai começar a acabar na primeira metade do próximo ano. Casey Bloys, que é presidente da área de programação da HBO desde 2016, revelou num evento da Television Critics Association esta quarta-feira que a esperada oitava e derradeira época da série de sucesso chegará nessa altura. A sétima temporada chegou ao fim em Agosto de 2017. Já se sabia, desde o final do ano passado, que esta nova leva de episódios chegaria em 2019.

Não é a única novidade relacionada com a série de fantasia épica medieval inspirada na saga literária de George R.R. Martin. Estavam a ser desenvolvidos cinco spin-offs da série criada por David Benioff e D.B. Weiss, mas por enquanto só vai avançar um deles. Com guião do próprio Martin e de Jane Goldman, a argumentista britânica que costuma trabalhar com o realizador Matthew Vaughn e recentemente assinou o guião de Os Crimes de Limehouse, esta nova série deverá passar-se milhares de anos antes da acção de A Guerra dos Tronos, com a história de origem de vários elementos que conhecemos deste universo, dos white walkers à família Stark. Já tinha sido anunciada em Junho, agora há confirmação oficial de que o canal está à procura de realizador.

Mas Bloys não trouxe só notícias de Westeros. Entre os projectos mencionados pelo programador está o há muito falado filme da série Deadwood, o western criado por David Milch que durou três temporadas entre 2004 e 2006. Será realizado por Daniel Minahan, que esteve atrás das câmaras em alguns episódios da série original, e poderá chegar, segundo Bloys, na primavera de 2009.

Outro regresso é o dos Flight of the Conchords, o duo de comédia musical neo-zelandês que teve uma sitcom homónima por duas épocas de 2007 a 2009, desta feita num espectáculo especial ao vivo com um misto entre material antigo e canções novas. Flight of the Conchords: Live at the London Apollo chega a 6 de Outubro aos Estados Unidos.

É possível que tudo isto se estreie em Portugal através da HBO Portugal, o novo serviço de streaming que apenas foi anunciado através de ofertas de emprego e cujos contornos são ainda desconhecidos, em vez do TVSéries, que até este ano era a casa da HBO no nosso país.

