O pequeníssimo senão do disco de estreia do clarinetista Hugo Queirós, que a Orlando Records lançou, é o facto de não incluir repertório português. Mas que música haveria para constar num álbum dedicado a música contemporânea para clarinetes-baixo e contrabaixo, como este?

Nas notas do disco, o intérprete dá conta da reflexão que envolve a génese deste registo: “Por vezes, devemos dar um passo atrás e olhar para o passado recente para reavaliar quais poderão ser as obras icónicas do nosso tempo”. Assim justifica a retrospectiva este clarinetista, que tem trabalhado com agrupamentos como Ensemble Modern, Ensemble Proton, Grupo Música Nova e Collegium Novum Zürich, entre outros, e que não se coíbe de nela incluir uma das obras para clarinete-contrabaixo mais voltadas para o futuro.

Time and Motion Autoria: Hugo Queirós

Orlando Records

A escolha de Hugo Queirós é variada e representa uma equilibrada selecção do melhor que foi composto para o instrumento nos últimos 40 anos, evitando corajosamente qualquer tentação de facilitismo, de ordem técnica ou estética. A obra mais antiga aqui presente é do britânico Brian Ferneyhough (1943). Time and Motion Study I (1977), para clarinete-baixo (faixa 2, que inspira o título do álbum), é cada vez mais um desafio incontornável para o clarinetista que pretenda exibir o seu virtuosismo e preparação técnica. Queirós supera-o sem dificuldade.

As faixas 4 e 5 correspondem a Ombra, due pezzi (1984), de Franco Donatoni (1927-2000), exemplo singular da sonoridade do clarinete-contrabaixo sem recurso a efeitos especiais, a que não falta a simples e eficaz invenção melódica do compositor italiano.

Depois de estudos na Escola Profissional de Viana do Castelo e com licenciatura e mestrado concluídos na Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo, Hugo Queirós rumou a Berna, onde estudou com Ernesto Molinari, enquanto bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian. Não será a sua passagem pela Suíça o único motivo para a inclusão de Assonance II (1989), para clarinete-baixo, do compositor suíço Michael Jarrell (1958). É com esta sedutora obra — que havia sido estreada por Molinari no seu ano de composição — que Hugo Queirós abre o disco, uma peça que vive da exploração de dicotomias (lento/rápido, piano/forte, etc), partindo de pequenos gestos muito simples.

Talvez ainda mais sedutora, Black Moon (1998) — dedicada a Molinari e inspirada no filme homónimo de Louis Malle — explora a grande amplitude tímbrica do clarinete-baixo (faixa 3), a que não faltam multifónicos e som cantado combinado com o som do instrumento. O austríaco Johannes Maria Staud (1974) não teria 24 anos quando completou esta encomenda da província do Tirol para o festival Klangspuren.

Exceptuando Ombra II (com cerca de seis minutos) e a última faixa do disco, todas as peças rondam uma duração de dez minutos. Mas não chega aos 13 minutos o perturbador assomo de “agora” que encerra o novo “cartão-de-visita” que Hugo Queirós gravou já em 2015 e 2016, na Hochschule der Künste Bern, onde estudou. Com Décombres (2006), para clarinete-contrabaixo e electrónica, o intérprete encara de forma plena o presente e o futuro, contribuindo para a promoção da chamada “saturação”, técnica e estética (e atitude!) tão pouco divulgada em Portugal, de que o francês Raphaël Cendo (1975) é um dos maiores expoentes.

O trabalho de Hugo Queirós merece uma vénia, pela excelência técnica, pela escolha das obras e, se por mais nada fosse, sobretudo por elevar o clarinete-baixo português aos mais exigentes padrões internacionais.

