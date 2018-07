No temível catálogo das maquinações da indústria psicológica ou psiquiátrica, há uma neurose (creio que é o termo técnico e clínico) que tem um nome irresistível, quase poético, e que merece a minha particular afeição. Chama-se neurose da vida provisória e costuma legendar a existência daqueles seres para os quais a vida verdadeira nunca é ali, por assim dizer, mas é sempre além ou aquém, noutro lugar ou noutro tempo, etc. As personagens destes contos de Annemarie Schwarzenbach (1908-1942), coligidos e publicados postumamente no volume Com Esta Chuva, parecem todas, ou quase todas, padecer desta flébil condição. Escritas em meados da década de 1930, estas narrativas breves são devedoras, na geografia física e cultural e na melancolia do clima emocional que as perpassa, das viagens que por essa época fez a autora ao Médio Oriente, que então prodigalizava escavações arqueológicas, e das quais resultaram livros como Inverno no Próximo Oriente, publicado pela mesma editora no ano passado.

As personagens destas histórias, por vezes só esboçadas, são pessoas em trânsito, estrangeiras em toda a parte, patriotas sentimentais sem pátria (que só existiu no passado e na infância, ou na imaginação). São expatriados, europeus, sobretudo, mas também norte-americanos, de entre as duas guerras, que conversam em terraços de hotéis suspensos “sobre o mar como a coberta de um navio”. Conversam em Beirute, no final de Setembro, como se estivessem em Juan-les-Pins, no Verão, nos bons velhos tempos. Conversam à maneira de Hemingway ou Bowles. Diz uma personagem (do conto “No regresso a casa…”): “[…] devíamos tirar a Europa da cabeça. Essa velha e querida Europa, que vive de sentimentalismo!” Réplica: “Gosto muito de algum desse sentimentalismo”. E a primeira, logo adiante: “[…] beba mais um copo de vinho branco. Também acha que este hotel deve as suas comodidades ao sentimentalismo europeu?”

Com Esta Chuva Autoria: Annemarie Schwarzenbach

(Trad. Ana Falcão Bastos)

Relógio D’Água

São expatriados, ou por razões profissionais (os arqueólogos e os militares, por exemplo), ou por íntimas desrazões, como será o caso de um despreocupado e jovem casal italiano que, no conto Europa transfigurada, vemos chegar à Síria cansado dessa Europa “pessimista” onde só se fala de “desemprego”, da “questão judia” e de outras “coisas desagradáveis”, tais como a “próxima guerra mundial, embora isso não faça qualquer sentido”. Diz o displicente italiano que “é sempre o mesmo”. O tema das conversas. No Lido, em Salzburgo ou em St. Moritz. Nomes que acordam nos circunstantes (que trabalham numa escavação arqueológica em Alepo) um pungente desejo de voltar: “Oh saudade, oh Europa!” (p. 32) Este desencontro, sobretudo quando íntimo, é recorrente. As personagens de Annemarie Schwarzenbach são seres que só estão bem onde não estão.

Assim acontece no conto Imensa paciência…, cujo protagonista — que viaja de Trieste para a Pérsia, para lá estabelecer uma “quinta modelo” — é psicologicamente bastante complexificado. Em Teerão, o dr. Rieti entretém a paciência necessária para lidar com a burocracia local recordando nostalgicamente Nairobi, a cidade africana onde passara dois anos, “um longo período, que a princípio sentira como um exílio, mas que depois se haviam convertido nos anos mais felizes da sua vida” (p. 80). Porque lá “tudo decorria de uma forma lógica, mesmo a felicidade”. Uma felicidade retrospectiva, na verdade. Nairobi fora, tal como é agora Teerão, um pretexto para “uma fuga triste e funesta” que não terá fim. É impossível regressar a casa: “Como se a Itália feliz da minha infância ainda existisse!” E o dr. Rieti remói sem esperança a contraditória culpa de ter desenganado simultaneamente Mario, o amigo comunista obrigado a exilar-se em Paris, e o seu próprio pai, que o considera “um incapaz, um cobarde”, e simpatiza com o fascismo triunfante.

Não são menores o desenraizamento e a condição de imponderável transitoriedade das personagens de “A despedida”, uma história de amor entre uma jovem prostituta grega e “um africano louro e sorridente”, um argelino que tinha “os olhos mais bonitos de Alepo, segundo diziam”.

A protagonista de Uma mulher sozinha, a última e autoficcional (apetece dizer) narrativa deste livro, é um exemplar extremo das personagens perdidas, aventureiras sem causa nem destino, que povoam os catorze contos reunidos no volume Com Esta Chuva. Trata-se de uma baronesa dinamarquesa (como dizer isto de outra maneira?), autora de um livro sobre o Novo México que “devia o seu sucesso a algumas críticas negativas escritas sobre ele” (para alguma coisa há-de a crítica servir), que chega ao Oriente Próximo supostamente para escrever um livro sobre a Pérsia. Conseguirá a dinamarquesa baronesa, em cujo rosto havia “qualquer coisa de dolorosamente comovedor”, escrever tal livro e regressar a casa (seja lá isso o que for)? Recordemos apenas que “por vezes as pessoas não acostumadas à grandeza dos grandes planaltos, desvanecedora de todos os sonhos, são tomadas pelo desespero, por uma desolação sem nome”. O resto é silêncio.

