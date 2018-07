De acordo com o Hopper, o site gestor de publicações de Instagram, as dez celebridades mais bem pagas naquela rede social recebem entre 480 mil e um milhão de dólares por cada post patrocinado. No topo da lista deste ano está Kylie Jenner, que tem actualmente 110 milhões de seguidores e recebe um milhão de dólares (860 mil euros) por cada post.

A estrela de reality e empresária de cosmética destronou assim Selena Gomez, que na lista do ano passado aparecia em primeiro lugar. Jenner foi recentemente capa da revista Forbes, que estima que a jovem de 20 anos poderá tornar-se, com mais um ano de crescimento, a pessoa mais nova de sempre a criar uma fortuna própria de mil milhões de dólares, sendo que a sua empresa Kylie Cosmetics foi avaliada em 800 milhões de dólares (684 milhões de euros). Kylie foi mãe pela primeira vez este ano, de uma menina.

PUB

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De acordo com a mesma lista, Cristiano Ronaldo (em terceiro lugar) poderá receber até 750 mil de dólares (641 mil euros) por publicação, Kim Kardashian 720 mil dólares (616 mil euros), Beyoncé 700 mil (599 mil euros) e Justin Bieber – que ficou noivo recentemente de Hailey Baldwin – 630 mil (539 mil euros). Veja as outras celebridades na fotogaleria em cima.

Além destas, o Hopper criou ainda rankings para a área de beleza (com Huda Kattan em número um), moda (liderada por Bella Hadid) e comida (que tem Jamie Oliver em primeiro lugar), entre outros.

De acordo com a BBC, a empresa falou com as pessoas em causa, bem como as marcas e empresas de marketing, para estimar quanto é que cada conta poderia cobrar.

PUB