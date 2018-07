O maior concurso de sempre para médicos recém-especialistas, com um total de 1234 vagas, vai avançar nos próximos dias. Quem adiantou a notícia foi o bastonário da Ordem dos Médicos esta quarta-feira à noite no Facebook. "Caros colegas, amanhã vão ser publicados os concursos para os jovens médicos. Boa escolha para todos", escreveu Miguel Guimarães, citado pelo Diário de Notícias.

O despacho de abertura do concurso, que tem 1234 vagas no total, foi esta quarta-feira enviado para publicação no Diário da República, confirmou o PÚBLICO. A maior parte das vagas são para especialidades hospitalares (839), 378 são lugares para médicos de família e 17 são vagas para saúde pública, como especificou o Conselho Nacional do Médico Interno no Facebook.

A pressão para a colocação rápida dos especialistas que terminaram o internato médico em Abril intensificou-se nas últimas semanas, com a Ordem e as duas estruturas sindicais que representam os médicos a multiplicarem os apelos à abertura dos concursos e as críticas pela não colocação atempada dos jovens médicos.

As críticas aumentaram de tom depois de, em 13 de Julho, o Governo ter lançado um outro concurso para a contratação de 400 médicos aposentados para exercerem funções no SNS. Um grupo de recém-especialistas em medicina geral e familiar lançou mesmo uma petição pública a exigir a abertura imediata do concurso que lhes permite exercer e receber como especialistas. <_o3a_p>

Todas as estruturas que representam os médicos recordaram o atraso verificado na colocação dos jovens que terminaram a especialidade em 2017 e que aguardaram nalguns casos mais de dez meses pela abertura dos concursos, o que fez com que vários acabassem por desistir de esperar e saíssem do Serviço Nacional de Saúde.

Numa carta enviada em Junho aos ministros da Saúde e das Finanças, o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) reclamava a "abertura imediata" dos concursos, frisando que isso devia acontecer mal ficam homologadas as classificações finais dos recém-especialistas. A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) também alertou que os atrasos na abertura de concursos e a incerteza sobre o calendário a seguir são "um forte motivo de saída de jovens médicos do SNS".

Na semana passada, foi aprovada por unanimidade que a Assembleia uma proposta que estabelece a obrigatoriedade de os concursos para recrutamento dos médicos internos que concluíram com aproveitamento a formação específica serem feitos no prazo de 30 dias. O texto resultou de um projecto de lei do PCP.

