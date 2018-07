Anowar Sadak é um jovem refugiado rohingya de 20 anos, um dos milhares de birmaneses que vive no campo de refugiados Kutupalong, em Cox Bazar, no Bangladesh. Através dele, chegaram ao P3 imagens do interior do campo provisório montado pela Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, agora grandemente afectado pelas chuvas torrenciais características do período de monções na região. “Eu estou bem, mas há muitas pessoas que agora não têm onde viver”, declarou ao P3, via do WhatsApp, através do qual partilhou as imagens registadas com recurso ao telemóvel.

A infografia elaborada pelo PÚBLICO deixa clara a dimensão da tragédia.