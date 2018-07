AR e futebol

Não há duvida que depois de dezenas de anos de opressão, com o advento da democracia, se entrou por vezes, em acções pouco dignas. O artigo de João Miguel Tavares põe a nu, mais um aspecto pouco dignificante para todos deputados. É perfeitamente inconcebível o que se passa em relação aos três maiores clubes portugueses. A questão dos lobbys clubísticos no Parlamento são a prova provada da falta de categoria de grande maioria dos parlamentares. Melhor seria que o tempo que perdem com assuntos fúteis fosse dedicado de alma e coração a tentar resolver graves problemas que dizem respeito a todos nós. É degradante e triste ver um deputado presidindo a uma comissão de inquérito num assunto deplorável que diz respeito a todos nós e à noite a discutir acaloradamente assuntos de futebol, defendo a sua “dama” com unhas e dentes. Com os largos anos que por cá ando e gostando de desporto em geral e de futebol em particular, é triste ver o que se está passando. Uma conhecida escritora escreveu: “O dinheiro é o barómetro da virtude de uma sociedade”.

Carlos Leal, Lisboa

Estratégia para a flortesta

Tem-se olhado para a floresta no curto prazo e de modo atabalhoado, como foi o estabelecimento irrealista do prazo de 15 de Março para a limpeza da floresta. Há questões de fundo que devem, desde já, começar a ser tratadas.

Várias perguntas merecem resposta em tempo útil, tais como: Quais são os prováveis impactos das alterações climáticas sobre a floresta?; Que floresta queremos para os netos dos nossos netos?; Quais são as espécies adequadas para cada região?; Como será feita a gestão da floresta?; Que adaptações é que o Estado está a introduzir nos seus serviços?

Espero que estes temas e outros estejam presentes nos decisores públicos e que já haja trabalho feito nesta matéria.

Carlos Garrido, Almada

As férias dos políticos

Fazendo zapping pelos vários canais de televisão, na noite de 23 de Julho, detenho-me na RTP3, no noticiário conduzido pela jornalista Ana Lourenço. Abordam-se as férias dos políticos. Este vai para ali; aquele vai para acolá; aqueloutro vai para o sul. Outro ainda vai para o estrangeiro… Mas que me importa a mim – e com certeza a muitos portugueses – para onde vão os políticos? Estas criaturas são seres privilegiados, com imunidade parlamentar, que ora dizem uma coisa, ora dizem outra e acrescentam ainda mais outra. Em contraste com os políticos, milhões de portugueses não têm dinheiro para ir de férias. A população vai envelhecendo. Os nascimentos regrediram pois milhares de jovens têm uma vida instável e não podem constituir família com os míseros ordenados ( a recibo verde) que dispõem. A Saúde está um verdadeiro caos, pese embora o abnegado esforço dos profissionais que trabalham nessa área. Agiganta-se o precariado, essa nova classe perigosa que vem crescendo desde a implosão financeira de 2008, Neste ínterim, os políticos vão de férias, regalados e bem dispostos.

António Cândido Miguéis, Vila Real

