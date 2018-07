Nesta quarta-feira, o conselheiro de segurança nacional de Donald Trump disse que o Presidente norte-americano pretende adiar o encontro com Putin para 2019. John R. Bolton afirma, em comunicado, que a reunião com Trump "deve ocorrer depois da 'caça às bruxas' da Rússia", o que na prática quer dizer que o encontro só se vai realizar depois de se acabar de investigar a alegada interferência russa nas eleições americanas, um delicado processo de investigação que está nas mãos de um procurador especial, Robert Mueller.

Depois da cimeira com Putin em Helsínquia, Donald Trump respondeu às muitas críticas que lhe foram feitas com uma proposta para receber Vladimir Putin em Washington, no próximo Outono. Uma ideia que espantou o responsável das "secretas" dos EUA – que soube da proposta pela televisão, quando estava a ser entrevistado – e que foi entendida pelos adversários de Trump como um desafio aos que o criticaram por causa do tom e das palavras de desagravo em relação às responsabilidades da Rússia e do poder de Moscovo na interferência nas eleições norte-americanas que elegeram Trump.

Aos jornalistas, um assessor do Kremlin garantiu que Putin foi mesmo convidado por Bolton, mas não confirmou se a visita vai acontecer ainda em 2018.

Ainda assim Trump e Putin devem encontrar-se na Argentina, uma vez que os dois participam no encontro do G-20, que se vai reunir em Novembro naquele país da América do Sul.

