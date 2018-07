Mais de 3000 pessoas necessitam de ser resgatadas depois do desastre numa barragem que estava em construção no Laos, que fez pelo menos 19 mortos. Já foram salvas mais de 2800 pessoas. Os activistas e especialistas pediram que os projectos hidráulicos no país fossem escrutinados.

O desastre ocorreu na noite de segunda-feira, na província de Attapeu, numa zona remota do sul, e provocou inundações repentinas em pelo menos sete aldeias.

“Muitas das pessoas afectadas pelo colapso da barragem já tinham sido desalojadas, sofrido a perda de pessoas ou sido vítimas de outro tipo de impacto por causa da sua construção”, disse Maureen Harris, do grupo International Rivers. “Esta tragédia agravou o sofrimento deles e pôs em evidência os riscos de segurança, isto para não falar do impacto social e ambiental”, acrescentou.

Os governantes estão a apostar num programa de barragens ambicioso de modo a gerar um necessário investimento no país que se quer tornar “a bateria da Ásia”.

A barragem que colapsou faz parte do projecto hidroeléctrico Xe-Pian Xe-Namnoy. Mais de 2300 pessoas foram realojadas para construir o reservatório, cerca de 8700 forem afectadas pelo projecto, de acordo com estimativas da empresa feitas em 2013.

Há mais uma dúzia de barragens planeadas com investidores estrangeiros, incluindo empresas tailandesas, sul-coreanas e chinesas e o contrato é para o Laos exportar electricidade para os seus vizinhos.

Enquanto os benefícios dos projectos vão sobretudo para o exterior, os custos ambientais e sociais vão para as comunidades locais, disse Micah Ingalls do Centro de Desenvolvimento e Ambiente da Universidade de Bern de Vientiane, a capital. O controlo das construções e a monitorização social e ambiental destes projectos é inadequado, disse. “As agências governamentais locais e as comunidades que vêm o seu impacto são pouco envolvidas”, acrescentou à Thomson Reuters Foundation.

As equipas federais têm frequentemente poucos fundos e pouca capacidade para fazer uma monitorização adequada e por isso baseiam-se na responsabilidade e experiência dos investidores das barragens, acrescentou.

Grupos ambientais avisaram repetidamente as autoridades sobre os custos humanos e ambientais da rápida construção da barragem, incluindo os danos ao já frágil ecossistema dos rios da região.

O grupo de trabalho das Nações Unidas para os direitos humanos e negócios já apelou aos países mais ricos da região para usarem boas práticas neste tipo de operações. Mas, enquanto os standards estão escritos no papel, há pouco controlo e acesso limitado a tribunais ou outro tipo de sanções quando as violações ocorrem, disse Haris. “O ritmo a que estes projectos estão a ser construídos não é sustentável”, acrescentou.

“Esperamos que esta tragédia force uma pausa na construção de projectos de barragem e crie pensamento crítico sobre como e se de facto têm que ser feitos”, acrescentou.

