A contagem dos votos nas eleições legislativas paquistanesas já começou e iniciou-se com o partido de Imran Khan, antiga glória do críquete e que é um dos grandes favoritos à vitória, na liderança.

De acordo com a televisão paquistanesa NDTV, no início do escrutínio o Movimento pela Justiça do Paquistão (TPI) conta com mais 11 lugares parlamentares (62) do que a Liga Muçulmana do Paquistão (PMLN, com 43), da família Sharif que dominou a política paquistanesa nos últimos anos. Estes resultados não são ainda oficiais.

De acordo com os dados da Comissão Eleitoral paquistanesa, mais de 100 milhões de eleitores escolhem entre mais de 3000 candidatos aos 272 lugares no Parlamento nacional e entre mais de oito mil candidatos para as assembleias provinciais.

Para conquistar a maioria parlamentar é necessário garantir pelo menos 137 lugares.

A disputa centra-se em Imran Khan e Shehbaz Sharif, do PMLN. A província de Punjab, a mais rica e populosa do país, será decisiva para o resultado final. Esta região tem sido o bastião político dos Sharif , mas a subida nas sondagens de Khan promete uma luta renhida.

Khan foi chamado a prestar declarações perante a Comissão Eleitoral por ter sido filmado a votar, o que pode violar a lei que obriga ao secretismo do voto. A comissão revelou também que recebeu mais de 600 queixas de irregularidades ao longo do dia de votação.

Shehbaz passou a liderar o PMLN depois da queda do irmão, Nawaz Sharif, do cargo de primeiro-ministro devido a um caso de corrupção, que o levou a ser condenado a dez anos de prisão. No início deste mês, ao regressar ao Paquistão vindo do Reino Unido, o antigo primeiro-ministro foi preso juntamente com a sua filha e herdeira política, Maryam Nawaz.

Estas eleições realizam-se num clima de alta tensão. Nesta quarta-feira, uma explosão perto de uma mesa de voto em Quetta, capital do Baluchistão, reivindicada pelo Daesh, matou pelo menos 31 pessoas. Esta é uma das regiões mais instáveis do país sofrendo recorrentemente sangrentos atentados.

Devido a este clima de terror foram mobilizados 800 mil membros da polícia e Exército para garantir a segurança dos cerca de 85 mil centros de voto por todo o país.

Para além dos vários atentados das últimas semanas, a campanha ficou marcada por acusações de que as poderosas Forças Armadas, que dominaram o país na maioria dos seus 71 anos de independência, interferiram no processo eleitoral de forma a beneficiar Khan em detrimento de Sharif.

