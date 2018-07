Uma explosão perto de uma mesa de voto em Quetta, no Paquistão, matou pelo menos 28 pessoas esta quarta-feira, dia em que o país vai às urnas para constituir um novo executivo. O Daesh já reivindicou a autoria do ataque através do seu canal de propaganda, cita a Reuters.

O ataque provocou ainda pelo menos 35 feridos.

O alvo do ataque era uma carrinha da polícia que se encontrava no local, detalha a imprensa nacional. As eleições legislativas desta quarta-feira decorrem com um forte acompanhamento das autoridades e num clima de tensão. Mais de 370 mil tropas vão ser mobilizadas em todo o país, o triplo do que nas eleições em 2013.

No início deste mês, um ataque bombista matou 149 pessoas num evento de uma campanha eleitoral, na cidade de Mastung, a 40 quilómetros da capital do Baluchistão, Quetta. O ataque foi também reivindicado pelo Daesh.

