Rédoine Faïd, o criminoso francês que deveria estar a cumprir 25 anos de prisão mas fugiu de helicóptero do estabelecimento prisional há três semanas, foi visto nesta terça-feira a “observar” uma área de serviço nos arredores de Paris, disse fonte policial à agência AFP. O homem estava dentro de um Renault Laguna com mais outra pessoa. Os polícias viram-no, e tentaram interceptá-lo, mas Faïd voltou a escapar, na direcção de Sarcelles, um subúrbio a norte de Paris.

Este foi o primeiro avistamento do homem que já é conhecido como “o Rei dos Prisioneiros” desde que fugiu da prisão, a 1 de Julho. O carro acabou por ser encontrado, abandonado num centro comercial, com explosivos e com placas de identificação falsas. As autoridades fecharam o shopping para que as equipas de desactivação de explosivos actuassem.

Nascido a 10 de Maio de 1972, Redoine Faïd cresceu nos subúrbios da capital francesa. Liderou na década de 90 um gangue envolvido em assaltos e extorsão em Paris.

Em 2001 foi condenado a 30 anos de prisão, mas acabou por sair em liberdade condicional em 2009. Regressou à prisão em 2011 já depois do assalto falhado em que acabou por matar um polícia e também foi protagonista de uma fuga de seis semanas na região de Lille, em 2013.

