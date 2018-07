Pelo menos 40 pessoas morreram em As-Suwayda, no Sul da Síria, nesta quarta-feira, vítimas de um atentado suicida. Além das vítimas mortais, o ataque deixou ainda feridas mais 37 pessoas, informou o ministro da Saúde sírio, em declarações à televisão estatal Ikhbariyah TV. A província tinha sido, nos últimos meses, reconquistada pelo exército sírio.

O ataque aconteceu pela manhã desta quarta-feira, no mercado da cidade, conta a agência Reuters. As autoridades dizem que a explosão faz parte de uma série de ataques suicidas protagonizados pelo Daesh contra regiões controladas pelo Governo de Bashar al-Assad.

De acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), o Daesh é também responsável por este ataque, cita a AFP. Adianta ainda a mesma organização que foram neutralizados mais dois homens antes de se conseguirem fazer explodir.

O exército sírio deverá voltar às suas posições perto dos Montes Golã que ocupavam antes do início da guerra civil em 2011. Os balanços mais recentes estimam que existam, pelo menos, cerca de 250 mil pessoas que fugiram da ofensiva governamental em condições precárias no deserto do Sul do país.

O conflito na Síria iniciou-se em 2011 e já matou mais de 350 mil pessoas. Há ainda milhões de refugiados.

