O número 266 da Avenida da Liberdade, que albergou o Diário de Notícias durante 150 anos, vai começar a mudar de funções. Vendido no final de 2016 ao grupo Avenue, por 20 milhões de euros, o histórico edifício passará a ter 34 apartamentos e uma loja.

PUB

As obras devem arrancar no último trimestre do ano e devem prolongar-se por 20 meses. O edifício dos anos 40 vai ser renovado pela mão do gabinete de arquitectura Contacto Atlântico, liderado por André Caiado. A empreitada deverá custar cerca de 25 milhões de euros.

O 266 Liberdade, assim se chama o projecto, compromete-se a preservar o exterior e repor as fachadas originais do edifício, mantendo as letras góticas do Diário de Notícias. Os interiores serão reformulados para se transformarem em habitações mas os elementos originais como as fachadas, as escadas, os corrimões com a sua cor original, as paredes revestidas a pedra, os corredores, o elevador da época e a porta rotativa de madeira da entrada pela Avenida da Liberdade serão mantidos, garantiu esta quarta-feira o director-geral da Avenue, Aniceto Viegas, na apresentação do projecto à imprensa. A manutenção destes elementos foi, de resto, uma exigência da câmara de Lisboa e da Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC).

PUB

Os novos apartamentos vão distribuir-se por cinco pisos, com tipologias de Estúdio a T5, sendo que este último ocupará o ultimo piso. As casas terão áreas entre os 45 e os 410 metros quadrados e os preços começam nos 430 mil euros para os estúdios. Por exemplo, para os T1, o preço estipulado é de 560 mil euros. Já nos T2 sobe para os 1,1 milhões, enquanto os T3 deverão ser vendidos por um valor que parte dos 1,7 milhões de euros. Os apartamentos começam a ser comercializados a partir desta quarta-feira e os negócios serão mediados pelas imobiliárias Porta da Frente e JLL.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O último piso será uma única habitação que contará com uma área exterior de 400 metros quadrados. Os dois pisos subterrâneos, onde funcionara a impressão do jornal, terão 47 lugares de estacionamento privativo. Já o piso térreo será ocupado por uma loja com 1300 metros quadrados, preservando as obras de Almada Negreiros que foram criadas especialmente para este espaço, como o “Grande Planisfério” ou as “Quatro alegorias a Portugal e à Imprensa”. O espaço comercial que ali nascerá terá acesso, tanto pela Avenida da Liberdade como pela rua Rodrigues Sampaio.

O edifício foi construído de raiz para albergar os serviços do jornal. Foi projectado em 1936 pelo arquitecto Pardal Monteiro, tendo sido inaugurado em 1940. Nesse mesmo ano, foi-lhe atribuído o Prémio Valmor. Desde 1986, está classificado como Imóvel de Interesse Público. É por isso que o processo de licenciamento do projecto foi “muito rigoroso”, admitiu o director-geral da Avenue. Ainda assim, “a solução discutida nos primeiros meses foi muito próxima à versão final”, notou.

PUB

A Avenue está presente em Portugal desde Janeiro de 2015. Neste momento, segundo Aniceto Viegas, tem oito projectos em curso em Lisboa e no Porto, nas áreas residencial e de escritórios em diferentes fases de desenvolvimento. Já finalizados estão já o Liberdade 203, o Liberdade 40 e o Aliados 107, que ocupa o edifício do antigo jornal O Comércio do Porto. Em curso, têm projectos na rua da Artilharia 1 e no Chiado. O mais recente investimento é o EXEO Office Campus, um complexo de escritórios que deverá nascer no Parque das Nações.

PUB