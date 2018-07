As obras de desassoreamento do Mondego em Coimbra estão a depositar os inertes a jusante da cidade, provocando o aterro do leito do rio, com "grandes impactes ambientais e sociais que não foram acautelados", afirmou nesta quarta-feira a Quercus.

Numa nota enviada à agência Lusa, a Quercus alerta para o facto de, no âmbito dos trabalhos de 'Desassoreamento da albufeira do açude-ponte em Coimbra', estarem a ser depositados inertes a jusante de Coimbra, "provocando o aterro do leito do rio Mondego, entre Ribeira de Frades e Vila Pouca do Campo", no baixo Mondego.

O depósito dos inertes naquele lanço do rio tem "grandes impactes ambientais e sociais que não foram acautelados, nomeadamente risco de cheias para as populações ribeirinhas e destruição de campos agrícolas", sustenta a Associação Nacional de Conservação da Natureza Quercus.

O projecto previa dragar o Mondego, "com três localizações possíveis para a deposição temporária dos inertes dragados em cerca de 50 hectares, junto da cidade de Coimbra", salienta.

No entanto, o mesmo projecto "também previa que os inertes excedentários fossem depositados no leito do rio a jusante do açude-ponte, apesar de existirem estudos que referem que este troço do Mondego está também assoreado", acrescenta.

"Deste modo, a decisão da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) de permitir a deposição dos inertes no leito do rio no baixo Mondego" é, para a Quercus, "incompreensível".

Os impactes sobre a fauna fluvial, "nomeadamente sobre os peixes migradores, de que são exemplo o sável, a lampreia marinha ou a enguia europeia, não foram devidamente acautelados", denuncia a Quercus, destacando que está ser criado um "gigantesco aterro" naquele troço do Mondego.

Esse aterro vai provocar "graves problemas em termos de retorno das cheias e assoreamento do rio, com prejuízos para todo o vale do Mondego a jusante de Coimbra, nomeadamente para a produção agrícola e nas localidades ribeirinhas, zonas que já por si têm bastantes riscos ao nível das cheias".

Sublinhando que a delegação do Centro da APA "recusou à Quercus a consulta da documentação do processo", esta organização não-governamental de ambiente (ONGA) "pede o esclarecimento público e a responsabilização pelos prejuízos decorrentes deste projecto".

A obra de desassoreamento do Mondego em Coimbra, iniciado em Agosto de 2017, pretende designadamente evitar cheias e permitir, com outras intervenções projectadas ou já em curso, a valorização e integração efectiva do rio e suas margens na cidade.

A necessidade de dragar o leito do rio entre a Ponte Rainha Santa (também identificada por Ponte Europa) e o açude-ponte, numa extensão de cerca de três quilómetros, tornou-se ainda mais evidente com as cheias do início de 2016, que provocaram "prejuízos significativos em Coimbra e na região do Baixo Mondego", disse à agência Lusa, em Janeiro, o presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado.

A operação, que implica um investimento superior a quatro milhões de euros -- comparticipado por fundos comunitários, através do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) --, deverá ficar concluída até Outubro, cerca de um ano antes do prazo previsto (Setembro de 2019), de acordo com as estimativas adiantadas à Lusa, também em Janeiro, pela empresa responsável pelo empreendimento.

