“O maior desafio foi o espectáculo, porque, neste projecto, todos somos personagens principais. Eu nunca fui uma personagem principal. Foram poucas aulas, mas demo-las todas muito bem. Eu antes era mais tímida e agora sou mais mandona… tenho mais confiança em mim”, descreve, no relatório, a aluna identificada como "MS", num balanço às sessões de educação artística realizadas no âmbito do projecto A School for Tomorrow´s : Dropout Prevention, Intervention and Retrieval through Art Education cujo balanço foi apresentado nesta quarta-feira, na Câmara Municipal de Barcelos.

Com um financiamento de 150.000 euros do programa Erasmus+, a iniciativa decorreu paralelamente em escolas de Reggio Calabria, no sul de Itália, e de Chorkówka, no sudeste da Polónia – os representantes destes países também estiveram presentes na apresentação dos resultados. No Minho, o projecto decorreu na Escola Secundária de Barcelos, sob o nome Artes em movimento, e reuniu nove alunos, entre os 17 e os 18 anos, de cinco cursos de ensino profissional, com módulos em atraso, em sessões que abordaram temas que foram da literatura até ao património, passando pelo teatro, pela música e pelas artes plásticas, em espaços como o Teatro Gil Vicente, a Biblioteca Municipal e o Museu da Olaria.

Embora o relatório apresentado não contenha dados quantitativos quanto a uma eventual subida de rendimento na sequência da iniciativa, a maior parte dos alunos conseguiu acabar os módulos em atraso desde o ano passado e de há dois anos, avançou ao PÚBLICO Marta Maciel, técnica municipal para a cultura, responsável pelas sessões que abordaram o cinema e a fotografia. Desenhado em Outubro de 2017, antes de surgir no terreno em Fevereiro, o Artes em movimento, acrescentou, levou alunos que “tinham sido encaminhados para o ensino profissional devido a um historial de insucesso” a mudarem a imagem que tinham do ensino, a mudarem a imagem que outros colegas de turma tinham deles e a tornarem-se mais motivados.

A vereadora para a educação da Câmara de Barcelos, Armandina Saleiro concordou que a “arte pode ter um papel importante na motivação dos alunos”, tendo pegado no exemplo de um dos nove alunos, que tinha “notas muito baixas” e que, ao longo das sessões, se apercebeu que “tinha fortes competências para a área artística”. “Ele estava a pensar em insistir no curso até terminar o 12.º ano. Foi muito gratificante perceber que o miúdo insistia num caminho que não era o dele, e, por isso, os resultados eram os que eram”, contou.

Presente na apresentação decorrida em Barcelos, a técnica da Agência Nacional Erasmus+ que acompanhou o projecto, Augusta Alves, disse que a parceria estabelecida entre Portugal, Itália e Polónia pode alargar-se no futuro a outros países, tendo mencionado Espanha e Grécia, para colher, no futuro, os resultados que a arte produz junto dos estudantes, no sentido de os tornar “cidadãos mais reflexivos e tolerantes”.

O projecto teve, porém, uma falha, considerou Marta Maciel. Para a técnica municipal, é preciso encontrar uma forma de a aprendizagem obtida em iniciativas semelhantes de cariz artístico, ser reconhecida no processo curricular do aluno. “Os alunos têm mais trabalho do que os outros alunos, ainda para mais sendo miúdos como dificuldades, e isto não se reflecte na avaliação final nos módulos”, reiterou.

