No Mundial 2018 foram marcados 169 golos em 64 partidas e os adeptos já escolheram o mais bonito.

O golo eleito como o melhor do torneio foi da autoria do defesa francês Benjamin Pavard que, de fora da área, com um potente remate cruzado de primeira, bateu Franco Armani. Os "bleus" acabaram por vencer a Argentina por 4-3 e seguiram em frente na competição, rumo à conquista do troféu. A votação, que contou com a participação de três milhões de adeptos, decorreu no site oficial da FIFA entre os dias 16 e 23 de Julho.

Em segundo lugar ficou o golo de livre directo apontado por Juan Quintero, ex-jogador do FC Porto, marcado na partida entre a Colômbia e o Japão. A fechar o pódio ficou o remate de longa distância do croata Luka Modric frente à Argentina, ainda na fase de grupos do torneio.

O golo de trivela de Ricardo Quaresma frente ao Irão e o de livre directo marcado por Cristiano Ronaldo no jogo contra a Espanha, apesar de fazerem parte da lista de nomeados a melhor golo, não figuraram nas preferências dos adeptos.

