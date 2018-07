Está consumada a transferência do lateral direito Éder Militão, que pode jogar também a central. Foi o próprio São Paulo a anunciar nesta quarta-feira ter chegado a acordo com o FC Porto para a transferência do jogador.

O clube brasileiro explicou, através de comunicado publicado no seu site oficial, os detalhes do negócio e os valores envolvidos na operação: o FC Porto paga quatro milhões de euros, ficando com direito a 10% de uma futura transferência.

"Nos últimos meses, o São Paulo dedicou todo o esforço possível, em diversas tentativas e propostas, a renovar o contrato de Militão, que termina a 11 de Janeiro de 2019. Entretanto, o atleta definiu por seguir a carreira no futebol europeu e manifestou expresso desejo em não renovar seu contrato. Dessa forma, o São Paulo abriu negociação para que fosse indemnizado pela quebra contratual antecipada, e chegou a um acordo financeiro com o FC Porto", pode ler-se na nota emitida pelos paulistas.

Éder Militão, de 20 anos, realizou 65 jogos pela equipa principal do São Paulo, nos quais apontou seis golos.

Outro reforço garantido pelo FC Porto nos últimos dias foi o defesa central Mbemba, mas o jogador contraiu uma lesão no jogo particular, desta quarta-feira, frente ao Farense, que os portistas venceram por 2-0.

O boletim clínico "azul-e-branco" revelou que Mbemba contraiu uma contusão com entorse do joelho esquerdo. O jogador terá de ser reavaliado quando a comitiva dos "dragões" chegar ao Porto, após ter terminado o estágio no Algarve.

