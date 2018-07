Os holandeses do Ajax venceram esta quarta-feira os austríacos do Sturm Graz, por 2-0, no jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões naquele que é designado por “Caminho das Ligas”, conquistando importante vantagem para a pequena maratona que ainda os espera até à ambicionada entrada na fase de grupos da Champions. Hakim Ziyech (15') e Lasse Schöne (57') resolveram o encontro frente ao Sturm.

Também os escoceses do Celtic conseguiram superar os noruegueses do Rosenborg por uma diferença de dois golos, ainda que numa versão mais “perigosa”. No Celtic Park, em Glasgow, foram os noruegueses a marcar primeiro, por Birger Meling (15’). Mas o Celtic tinha planos diferentes para esta primeira mão da segunda pré-eliminatória, igualando perto do intervalo, por Edouard (43’). Ntcham (46’) operou a reviravolta e de novo Edouard (75’) dilatou a vantagem.

Surpresa nos nulos registados na recepção dos búlgaros do Ludogorets aos húngaros do Vidi, dos bielorrussos do BATE Borisov aos finlandeses do HJK Helsínquia e dos albaneses do Kukes aos azerbaijanos do Qarabag, que terão de resolver a segunda pré-eliminatória do “caminho dos campeões” nos jogos da segunda mão.

Resultados dos jogos da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões

Astana-Midtylland, 2-1

CFR Cluj-Malmo, 0-1

PAOK-Basileia, 2-1

Dínamo Zagreb-Hapoel Beer-Sheva, 5-0

Shkendija-Sheriff, 1-0

Bate Borisov-HJK Helsínquia, 0-0

Kukes-Qarabag, 0-0

Ludogorets-Vidi, 0-0

Ajax-Sturm, 2-0

Celtic-Rosenborg, 3-1

