São 21 filmes em concurso, há o “regresso ao filme de género”, westerns, comédias, filmes de samurais, filmes históricos, e há “filmes longuíssimos”, acabou de nos avisar Alberto Barbera ao apresentar em Roma o concurso da 75ª edição do “seu” Festival de Veneza - apresentação algo peculiar porque ao longo de quase duas horas passou um a um os títulos das várias secções oficiais desta edição e não deixou de explicitar os seus maravilhamentos, mostrando-se adepto do “visual” e dos realizadores que têm esse, digamos assim, talento.

Sobre a competição 2018: é aí que estão, entre 29 de Agosto e 8 de Setembro, os últimos dos irmãos Coen, Jacques Audiard, Alfonso Cuarón, Lászlo Némes, Carlos Reygadas ou Yorgos Lanthimos. O filme de abertura também estará a concurso: First Man, sobre os anos 1961-1969 de um homem chamado Neil Armstrong - é a história desse homem, da NASA e é a história de uma Nação. É o novo filme de Damien Chazelle, que regressa ao Lido onde, em 2016, aí começou a espectacular carreira de La La Land. Desta vez, será “sem música, sem romantismo, sem sentimentalismo, e num território totalmente diverso”, segundo Barbera.

Mas em 2018 Veneza continua a trabalhar o seu perfil de rampa de lançamentos americanos, confirmando-se que o final do Verão o Lido passou a ter mais significado para Hollywood e arredores do que Fevereiro (Berlim) e Maio (Cannes). Foi Barbera que ali colocou Gravity, Birdman, La La Land, Hacksaw Ridge, Spotlight, Arrival ou Three Billboards Outside Ebbing, Missouri e o Leão de Ouro do ano passado, The Shape of Water, todos oscarizados. Não é por acaso que há pouco, na conferência de imprensa em Roma, o director artístico assumiu, e vimos-lhe sorriso nos lábios, que uma "decisão histórica", da maior importância para Veneza, foi a de, nos anos 50, o festival italiano ter conseguido empurrar a competição de Cannes de Setembro para a Primavera. Nos últimos anos, tem acrescido a isso a habilidade – que nesta selecção se sublinha – para identificar filmes de prestígio que não estejam fechados na marca “filmes de festival”. E sem algum complexo Netflix.

É produção Netflix o novo dos Coen, The Ballad of Buster Scruggs, filme em episódios, western com James Franco, Tom Waits e Liam Neesom, e ainda 22 July, de Paul Greengrass, sobre os ataques terroristas na Noruega perpetrados por Anders Behring Breivik.

É western, e foi "roubado" a Cannes, The Sister Brothers, do francês Jacques Audiard, filmado na Europa mas com equipa técnica e cast americanos - Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal ou John C. Reilly - a servirem à reflexão de um cineasta europeu sobre uma mitologia americana (por causa da Netflix e do imbróglio com Cannes, Veneza fica, fora de concurso, com um dos títulos mais esperados do ano, The Other Side of the Wind, projecto de há quatro décadas do produtor Frank Marshall de nos dar a ver, com a maior fidelidade possível, respeitando um esboço de montagem original, o argumento e testemunhos, o que seria o filme que Orson Welles deixou estilhaçado por vários formatos - será apresentado com o documentário de Morgan Neville They'll Love me When I'm Dead, que ajudará a compreender a aventura e o falhanço que foi o filme que Welles começou a rodar em 1970, escrito por ele e pela companheira Oja Kodar, falso documentário sobre um realizador lendário que regressava a Hollywood depois de um exílio europeu para realizar, enfim, a sua obra máxima, e que tinha John Huston como intérprete).

Mais americanos pela competição: The Mountain, de Rick Alverson, Vox Lux, de Brady Corbert, com Natalie Portman e Jude Law (A Infância de um Líder foi um dos destaques de Veneza 2015), At Eternity's Gate, de Julian Schnabel, que se passa na cabeça do Van Gogh de Willem Dafoe.

Lászlé Nemes, descoberta de Cannes 2016, onde recebeu o Grand Prix por O Filho de Saul (Óscar do Melhor Filme Estrangeiro), é agora de Veneza: Sunset. Assim como outro habitué da Croisette, Carlos Reygadas, que apresentará no Lido Nuestro Tempo, filmado na sua fazenda, entre a sua família e os seus cavalos, e que é a história de um casal (interpretado pelo próprio realizador e pela sua mulher) e o seu projecto de conjugalidade aberta.

Uma história familiar biográfica levou cinco anos a Alfonso Cuarón: Roma. Luca Guadagnino faz o remake de Suspiria de Dario Argento e dá três personagens a Tilda Swinton - talvez seja para começar a ter medo. Olivier Assayas fez uma comédia conjugal, Doubles Vies, com Juliette Binoche e Vincent Macaigne, é um filme sobre o que mudou nas nossas vidas com a revolução digital. Completam este concurso, The Nightingale, da australiana Jennifer Kent (O Sr. Babadook), Capri-Revolution, de Mario Martone, Peterloo, de Mike Leigh (que desde 2006 gostará mais de Veneza do que Cannes, porque a Croisette recusou Vera Drake e o Lido deu-lhe o Leão de Ouro), The Favourite, de Yorgos Lanthimos (com Emma Stone e Rachel Weisz), Opera senza Autore, de Florian Henckel von Donnersmarck (uma história da Alemanha do nazismo aos anos 70) e ainda What You Gonna Do When The World’s On Fire, de Roberto Minnervini, descrito como uma meditação sobre o racismo na América, uma primeira obra de Gonzalo Tobal, Acusada, e Killing, de Shinya Tsukamoto.

