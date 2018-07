Chegou ao Passeio da Fama com uma mala de guitarra, abriu-a e de lá de dentro tirou uma picareta. Depois pegou na ferramenta e partiu a estrela de Trump no Passeio da Fama. Acabado o “trabalho” ligou para a Polícia de Los Angeles, eram 3h30 da manhã desta quarta-feira, relata o New York Times. A estrela, com todo o simbolismo, ficou irremediavelmente destruída.

O autor deste episódio fugiu antes de a polícia chegar, mas acabou por se entregar às autoridades e está sob custódia policial. Ainda não é conhecida a identidade do homem, que deverá ser acusado de vandalismo.

Não é a primeira vez que a estrela de Trump é alvo da fúria de alguém, até porque este tipo de acontecimentos sucede-se desde que Trump chegou à Presidência. Acções de protesto tão variadas como a do artista Plastic Jesus que, em 2016, colocou um muro de 15 centímetros à volta da estrela de Trump, em protesto contra a promessa do Presidente de construir um muro na fronteira com o México, até à de James Otis que no mesmo ano destruiu a estrela com um martelo pneumático.

James Otis acabou mesmo por ser condenado a três anos de prisão, tendo ficado em liberdade condicional, mais 20 dias de serviço comunitário e uma multa de 4400 dólares (3754,75 euros).

Donald Trump tem uma estrela no Passeio da Fama desde Janeiro de 2007, por ter apresentado o reality show The Apprentice (O Aprendiz). O agora Presidente dos Estados Unidos esteve à frente deste formato desde que começou, em 2004, até à 14.ª temporada, exibida em 2015.

