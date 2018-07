Demi Lovato está acordada, depois de ter sido hospitalizada de urgência, na terça-feira, devido a uma possível overdose. Há muitos anos que a cantora de 25 anos luta contra a dependência das drogas e em Março anunciou nas redes sociais que não consumia há seis anos.

“A Demi está acordada e com a sua família, que quer expressar o seu agradecimento a todos pelo amor, preces e apoio”, diz um representante da cantora, citada pela Variety.

Nas redes sociais, várias figuras vieram demonstrar o seu apoio à cantora com mensagens de carinho. Nick e Joe Jonas (dois dos Jonas Brothers, com quem Demi contracenou em Camp Rock) pediram aos seguidores que rezassem pela recuperação da amiga.

Katy Perry, Kesha, Ariana Grande, Lady Gaga e Ellen DeGeneres aproveitaram também para deixar uma mensagem de carinho e desejar as melhoras. “Parte-me o coração que ela esteja a passar por isto. Ela é uma luz neste mundo”, escreveu a apresentadora.

Já Tyra Banks e a actriz Ruby Rose salientaram a enorme dificuldade de lidar com um problema como a dependência de drogas. “Não é uma escolha”, escreve Banks. “Vais lutar contra isto e vais emergir ainda mais forte. A dependência é poderosa além de qualquer medida, mas consegues vencê-la”, acrescenta Ruby Rose.

Foi o site TMZ que inicialmente avançou a notícia de que Demi teria sido encontrada inconsciente na sua casa, depois de ter consumido demasiada heroína, e que foi tratada com Narcan, usado em casos de consumo excessivo de narcóticos. A polícia de Los Angeles confirmou que deu resposta a uma chamada de emergência médica na terça-feira, que envolvia uma mulher na rua de Hollywood Hills em que Demi vive, sem revelar a identidade da mesma, escreve o New York Times.

Natural de Dallas, Texas, Demi Lovato começou a sua carreira no Disney Channel – com filmes como Camp Rock e a série Sunny Entre Estrelas – e, nos últimos anos, dedicou-se sobretudo à música. Tem estado em digressão para promover o seu sexto álbum, Tell Me You Love Me?. Aos 18 anos, foi internada numa clínica de reabilitação, depois de anos a lidar com a depressão, distúrbios alimentares e bullying.

