Sem a multa recente da Comissão Europeia, a empresa-mãe do Google, a Alphabet, teria atingido cerca de 8,2 mil milhões de dólares de lucro para nos meses de Abril, Maio e Junho. Em vez disso, ficou-se pelos 3,1 mil milhões (uma descida de 10% face aos meses de 2017). No entanto, os investidores mantêm a confiança na empresa.

PUB

Os resultados da Alphabet para o segundo trimestre de 2018 foram apresentados esta segunda-feira: surgem em duas tabelas, em que uma não inclui os gastos relativos à multa imposta pela Comissão Europeia. Apesar de o Google tencionar recorrer da decisão dos reguladores, já colocou de parte os 5 mil milhões de dólares (no valor de 4,3 mil milhões de euros) que terá de pagar devido a práticas que violam as regras da concorrência relativamente ao seu sistema operativo móvel Android.

O valor da coima penaliza os resultados, mas estes ainda assim superaram as expectativas de Wall Street, com o Google a reportar 32,7 mil milhões de euros em receitas. O aumento de 26% face aos valores do trimestre homólogo levou as acções da Alphabet a valorizar mais de 4% na manhã de terça-feira.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Vamos recorrer da decisão da Comissão através dos meios que estão ao nosso dispor. Mas também queremos encontrar uma solução que, acima de tudo, preserve os enormes benefícios do Android para os seus utilizadores”, esclareceu o presidente executivo do Google, Sundar Pichai, na apresentação dos resultados. “Ainda é muito cedo para especular sobre o efeito” da coima nas finanças da empresa, acrescentou.

O empresário optou por focar o seu discurso no investimento do Google na área da inteligência artificial, anunciando que há algoritmos a serem treinados para construir mapas sozinhos, e que até ao final do ano a Google Assistant, a assistente pessoal do Google, deve estar preparada para falar em mais de 30 línguas. “Temos estado a trabalhar com parceiros para expandir o número de dispositivos inteligentes que estão disponíveis com a assistente, desde maçanetas, secadores, frigoríficos, e mais”, diz Pichar.

Os resultados apresentados esta semana incluem ainda os valores das “outras apostas” da Alphabet, como a fabricante de carros autónomos Waymo e o laboratório experimental X (encarregue de um projecto para levar WiFi a zonas remotas através de um balão de ar quente). Embora as receitas destas iniciativas cheguem aos 145 milhões de dólares (mais 49% que o ano passado), as perdas aumentaram para 732 milhões de dólares (mais 16% face a 2017). O investimento da empresa nestas áreas não é novidade, com a Alphabet a frisar que vê estes esforços como uma forma de tentar encontrar o próximo negócio milionário.

PUB