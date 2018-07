Mais de dois mil docentes (2084) ficaram vinculados no concurso extraordinário destinado a garantir a entrada nos Quadros de Zona Pedagógica de professores que até agora têm sido contratados.

As listas definitivas publicadas esta terça-feira pelo Ministério da Educação dão conta ainda da entrada nos quadros de 1236 docentes ao abrigo da chamada "norma-travão" que foi imposta pela Comissão Europeia para impedir o recurso abusivo aos contratos a termo. A estes somam-se ainda as 121 entradas para os docentes do ensino artístico especializado da música e da dança e o preenchimento das 45 vagas para o concurso de vinculação extraordinária do pessoal docente das componentes de audiovisuais e artes visuais.

Tudo somado, quase 3500 docentes ficaram vinculados aos quadros do Ministério da Educação, pelo segundo ano consecutivo — cerca de 7000, nos últimos dois anos.

Nas contas do ministério, houve 25.595 candidatos ao concurso externo extraordinário e 38.328 ao concurso externo ordinário, sendo que o mesmo candidato pode candidatar-se a ambos os concursos externos.

Quanto ao concurso interno, que acontece este ano por imposição da Assembleia da República — a última edição foi em 2017 e só deveria existir um novo concurso em 2021, porque a legislação relativa a este procedimento determina que se realiza de quatro em quatro anos - houve 30.580 candidaturas, sendo que, apesar da discrepância entre candidatos e vagas, algumas destas não foram preenchidas (1230), "isto é, não foram pretendidas pelos docentes", segundo a nota ministerial.

