Os comunistas voltaram a ressuscitar a expressão “política alternativa, patriótica e de esquerda” para descrever aquilo que o PS e o Governo continuam a recusar fazer no Parlamento e no país. Fazendo um balanço da iniciativa legislativa do PCP, o líder parlamentar João Oliveira salientou uma lista de medidas aprovadas que foram propostas pelo partido e representam “avanços” mas que, em diversos casos, foram conseguidos “contra a vontade do PS”, que se recusou a aceitá-las. E que depois tiveram também de enfrentar a “resistência do Governo em adoptar medidas aprovadas na Assembleia da República”, que recorre a expedientes para as “adiar, limitar e até impedir”.

PUB

Na cabeça de todos está a actual guerra entre professores e Governo sobre a contagem e respectiva recuperação do tempo de serviço congelado nas carreiras e salários, mas houve outras medidas que demoraram a ser concretizadas, como a regularização dos precários da função pública ou até a entrada gratuita em museus.

João Oliveira não poupou nas críticas aos socialistas. Apontou que esses avanços “ficam muitas vezes limitados ou são mesmo impedidos” pela “crescente convergência entre PS, PSD e CDS e pela recusa do PS em romper com as opções da política de direita”. Esta é uma acusação que os comunistas tinham deixado cair nos primeiros dois anos do actual Governo – tal como a expressão “política alternativa, patriótica e de esquerda” que, dizem, não ser possível com a actual correlação de forças no Parlamento. E agora, a espaços, voltam a ressuscitar as duas ideias para atacar sobretudo o PS e tentarem demarcar-se do Governo.

PUB

O grupo parlamentar do PCP apresentou nesta terceira sessão legislativa 83 projectos de lei, nove apreciações parlamentares e 149 projectos de resolução.

PUB