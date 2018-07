Depois de quatro meses de incerteza sobre o futuro da direcção de Informação da RTP, o Conselho de Administração liderado por Gonçalo Reis aprovou nesta terça-feira o novo organograma em que entra agora o jornalista João Fernando Ramos como director-adjunto com poderes alargados sobre diversos pelouros, e a jornalista Rosário Lira como subdirectora responsável pela RTP3. Para a pasta das operações e produção de Informação foi nomeado Alexandre Leandro.

As nomeações entram em vigor nesta terça-feira e a RTP já pediu à ERC os respectivos pareceres vinculativos para as mudanças.

Paulo Dentinho mantém-se director de Informação, assim como António José Teixeira e Vítor Gonçalves com o cargo de adjuntos; mas o jornalista Hugo Gilberto desce para subdirector mantendo, no entanto, as pastas da Informação Porto e do Desporto, reportando directamente a Dentinho. O novo organograma corta de quatro para dois os lugares de subdirector e parte dessas competências são distribuídas pelos directores-adjuntos.

O reporte directo de Gilberto ao director de Informação serve para responder à ameaça de alguns responsáveis da redacção do Porto de se demitirem caso tivessem que reportar a João Fernando Ramos. Este último jornalista foi alvo de uma denúncia anónima ao provedor, à Entidade Reguladora e à Comissão da Carteira Profissional sobre a alegada parcialidade na escolha dos entrevistados do Jornal 2, com preponderância de governantes e socialistas e até de patrocinadores da equipa de automobilismo dele e Ramos chegou mesmo a fazer queixa à Polícia Judiciária. A Comissão da Carteira Profissional de Jornalista abriu um processo de averiguações que está entregue à respectiva comissão disciplinar mas não tem prazo para decidir, confirmou o PÚBLICO junto da entidade.

Tal como o PÚBLICO noticiou no início do mês, Dentinho tinha proposto à administração a substituição de António José Teixeira por João Fernando Ramos e de Hugo Gilberto pelo jornalista António Esteves antes mesmo de ter apresentado um projecto para a renovação da estratégia da informação.

A administração recusou fazer mudanças antes da definição de um plano para a área da Informação. Mas Gonçalo Reis queria deixar a questão resolvida antes do final deste mês e o Conselho de Administração, que costuma reunir à quarta-feira, antecipou um dia as decisões.

De acordo com o novo organograma a que o PÚBLICO teve acesso, António José Teixeira deixa de ter o planeamento de informação e a RTP3 e fica apenas com a responsabilidade da informação diária. Vítor Gonçalves fica responsável pela informação não diária e operações especiais. E João Fernando Ramos, embora seja nomeado director-adjunto é praticamente um director-executivo já que terá sob a sua alçada, além da informação geral, a RTP3 (com a sub-directora Rosário Lira) e os pelouros do multimédia e da inovação.

Rosário Lira fez a sua carreira essencialmente na rádio e chega à direcção de Informação da televisão com a missão de procurar sinergias entre a TV e a rádio públicas de forma a potenciar os conteúdos multimédia.

Na área das operações e produção, Alexandre Leandro, que era apenas responsável pela área de edição, concentra os pelouros que estavam distribuídos por outros três profissionais, incluindo dois subdirectores.

