Todos os dias há novas notícias a dar à costa. Um mar de plástico gigante a invadir a República Dominicana. Uma ilha onde não se caminha chamada a Grande Mancha de Lixo do Pacífico, que tem 17 vezes o tamanho de Portugal. Mil e um projectos e campanhas pela mudança de hábitos: contra as palhinhas, contra os copos descartáveis, contra o lixo em geral.

Contudo, como relembra o The Guardian, reduzir e reciclar o plástico ajuda, mas não resolve o problema, enquanto as grandes empresas não "assumirem responsabilidades pelos problemas que estão a criar". E basta dar uma volta por supermercados e lojas para darmos de caras com aplicações supérfluas deste material — de peças de fruta envoltas em novelos de plástico a produtos de plástico conservados em caixas de plástico embrulhadas em película de plástico.

A pensar nisto, e reproduzindo a proposta do periódico inglês, pedimos aos nossos utilizadores para fotografarem exemplos de utilização desnecessária e excessiva de plástico e de embalagens de plástico na sua vida diária. Em vésperas do Dia Nacional da Conservação da Natureza, que se assinala a 28 de Julho, pedimos para nos enviarem os piores exemplos para publicop3@gmail.com. Juntos faremos uma fotogaleria colaborativa para abanar mentalidades.

