A terra dos judeus

Foi aprovada no parlamento israelita uma Lei Básica (conjunto de leis que substituem uma inexistente constituição) onde está escrito:” Israel é a pátria histórica do povo judaico e, nela ele tem um direito exclusivo à autodeterminação nacional.”

Esse documento consagra também Jerusalém “unida” como capital do Estado de Israel, define o hebraico como a única língua oficial, passando o árabe de língua oficial a língua protegida. Também considera que o Estado dá valor nacional ao “estabelecimento de comunidades judaicas” (leia-se colonatos) e irá encorajar o seu estabelecimento e consolidação

Esta lei viola a lei internacional no que respeita a Jerusalém e no que respeita aos colonatos, para além de criar um Estado confessional completamente impróprio de um Estado que pretende ser democrático e ser reconhecido como “quase europeu”. E o que faz a União Europeia? Rejeita tal lei e mostra-se muito preocupada.

Pelo facto de comunidade internacional ficar apenas muito preocupada com Israel e deixar aquele Estado fazer o que lhe apetece, inclusive “troçar” da ONU é que as coisas estão como estão.Sanções? Nem pensar nisso. Sanções são apenas para a Rússia por ter anexado a Crimeia.

Acontece que a Crimeia é território russo desde o século XVIII, que apenas foi transferido para a Ucrânia há 50 anos num arranjo territorial dentro da então União Soviética. Com a implosão desta ficou acidentalmente na Ucrânia. Quando em 1947 a ONU criou o Estado de Israel estabeleceu para Jerusalém um estatuto internacional completamente contrário ao que Israel agora estabelece.

Ninguém reconheceu os territórios conquistados na guerra de 1967 (que Israel de facto começou ao antecipar-se ao ataque previsto dos árabes). Querem que levemos a sério a União Europeia?

Carlos Anjos, Lisboa

Código do Trabalho

As abstenções do PSD e CDS favoreceram os patrões que são seus representantes políticos, na proposta da lei laboral, do agrado das confederações patronais e do executivo. A neutralidade (leia-se abstenção) protege os generais, sempre! A UGT amarela, conluiou-se. Esta central sindical está de acordo com contratos de muito curta duração, que se vão generalizar. E, se até agora estavam confinados ao turismo e agricultura, passarão a vigorar em todos os sectores da actividade económica. Aquela, também acordou queo período experimental nos contratos de trabalho seja alargado, passando de 90 para 180 dias, para trabalhadores à procura do primeiro emprego e para desempregados de longa duração. UGT ao lado da precarização! Mais gravíssimo ainda é a continuação do banco de 150 horas, que o trabalho transfere para o capital gratuitamente. Multiplique-se milhões de horas de trabalho e esta oferta é milionária. A caducidade troikista/passista na contratação colectiva do trabalho mantém-se…

A proposta da lei laboral foi aprovada na AR pelo PS, que mais uma vez traiu os trabalhadores. O PSD ajudou, mas diz que luta pela erradicação da desigualdade social. A demagogia é desenvergonhada!

Vítor Colaço Santos, Areias

