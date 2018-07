As forças israelitas abateram esta terça-feira um caça Sukhoi sírio, afirmando que o avião de combate entrou no seu espaço aéreo nos Montes Golã (território sírio ocupado por Telavive desde 1967).

Na Síria, a imprensa estatal noticia que o aparelho foi alvejado, mas não confirma para já a sua perda. Residentes da região disseram ao jornal israelita Haaretz que ouviram um estrondo nos céus.

O abate do caça ocorreu dois dias depois de Israel ter facilitado a saída de centenas de membros da organização de defesa civil síria Capacetes Brancos, e dos respectivos familiares, de um enclave rebelde no sudoeste sírio para a vizinha Jordânia. A operação de resgate, pedida pelo Reino Unido, Alemanha e Canadá, aconteceu perante a iminência de uma grande ofensiva do Governo sírio liderado por Bashar al-Assad.

Num comunicado, as Forças de Defesa de Israel (IDF) disseram estar em "alerta máximo" devido a "um aumento do conflito interno na Síria" e de grande actividade da força aérea síria na região dos Golã.

"As IDF monitorizaram o avanço do caça, que se infiltrou dois quilómetros no espaço aéreo de Israel. Foi então interceptado por um míssil Patriot", refere um comunicado oficial.

Foi a primeira vez que Israel reporta o abate de um aparelho sírio desde 2014, um dia depois da activação do sistema de defesa anti-mísseis David's Sling.

O sistema, contra mísseis de médio alcance, foi activado em resposta às "ameaças" de dois mísseis sírios que se aproximavam do território de Israel, diz o Ministério da Defesa.

