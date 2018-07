Um incêndio num catamarã na ria de Arousa, Pontevedra, Espanha, fez pelo menos 38 feridos, cinco deles em estado grave, nesta terça-feira. A embarcação transportava 52 pessoas, dos quais oito são crianças e três tripulantes.

De acordo com o relato do jornal galego Faro de Vigo, as chamas foram antecedidas por uma explosão, registada às 16h15 locais (15h15 em Portugal continental).

O presidente da câmara de O Grove, José Cacabelos, explicou ao jornal local que a embarcação foi "totalmente evacuada" assim que atracou no porto da localidade. Informou também que alguns passageiros se lançaram à água, numa tentativa de escapar à explosão e às chamas, mas que, apesar da confusão, não há registo de desaparecidos.

Os passageiros com queimaduras, hipotermia e ataques de ansiedade foram levados para hospitais e centros médicos, para serem avaliados.

De acordo com o jornal Faro de Vigo, o navio opera em rotas turísticas na ria de Arousa, tendo as chamas deflagrado em frente ao campo de golfe de A Toxa.

Foram chamadas ao local equipas da Protecção Civil de O Grove, Vilagarcía, Caldas e Cambados, ambulâncias, Guardia Civil, a polícia local, bombeiros, equipas de resgate marítimo e dois helicópteros, que participam nas operações de resgate.

