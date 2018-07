O colapso de uma barragem em construção resultou no desaparecimento de centenas de pessoas e num número indeterminado de mortos no Laos, no Sudeste asiático.

O desastre ocorreu na noite de segunda-feira, na província de Attapeu, e provocou inundações repentinas em seis aldeias. Foram libertados cerca de cinco mil milhões de metros cúbicos de água, com “várias vidas humanas sacrificadas, e várias centenas de pessoas desaparecidas”, indicou a agência de notícias do país. Mais de 6600 pessoas ficaram desalojadas.

As autoridades locais pediram ajuda a organizações governamentais e outras comunidades no apoio às vítimas através do fornecimento de roupas, comida, água potável, medicamentos e outros bens.

A barragem hidroeléctrica estava a ser construída pela empresa Xe Pian Xe Namnoy, numa parceria entre várias empresas do Laos e da Coreia do Sul. Estima-se que o projecto teria um custo de mais de mil milhões de dólares. A construção começou em Fevereiro de 2013 e previa-se que estivesse concluída até ao final deste ano.

As inundações em Attapeu, Laos

