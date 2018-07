Venda de prédio coloca mais uma loja no centro do Porto em risco de fechar

Apesar dos esforços da Câmara Municipal do Porto em evitar os encerramentos de lojas tradicionais no centro histórico, as ordens de despejo continuam a chegar aos proprietários dos estabelecimentos. Desta vez, bateu à porta da Garrafeira CleriPorto, na Rua da Assunção, 31. O prédio onde se encontra, mesmo ao lado da Torre que lhe dá parte do nome, foi vendido a uma imobiliária que rejeita as propostas do proprietário em comprar apenas o rés-do-chão do edifício, onde tem o negócio.

Os antigos proprietários contactaram José Maria Rocha em Outubro de 2016 através de uma carta de opção que anunciava o desejo de venda do prédio e propunha ao dono da CleriPorto a compra do espaço ocupado pelo estabelecimento, dando-lhe 10 dias para efectivar a mesma. “Em 10 dias como é que uma pessoa tem tempo para fazer um empréstimo, formar sociedade, arranjar uma solução?”, questiona-se José Maria Rocha. No final de Fevereiro de do ano passado, o proprietário recebeu uma nova carta, desta vez da parte da Coragem D’Autor Imobiliária S.A. — que entretanto adquirira o espaço —, que apresentava o dia 1 de Março de 2019 como a data limite para a saída de José Maria do espaço.

O ex-proprietário da vizinha Casa Oriental está disposto a quase tudo para conseguir permanecer na loja que em 1999 decorou com azulejos e vitrais, desde pagar um aumento da renda até à compra do rés-do-chão — propostas até agora rejeitadas pela imobiliária de Paços de Ferreira.

Por esse motivo, José Maria Rocha esteve na reunião da câmara de ontem, lamentando que o facto de o seu estabelecimento ter “apenas” 19 anos, o iniba de se candidatar ao programa de protecção dos estabelecimentos históricos Porto de Tradição, que obriga a uma longevidade mínima do negócio de 25 anos.

Confirmando que havia razões para o lamento, o vereador da Economia, Turismo e Comércio, Ricardo Valente, afirmou que “do ponto de vista legal” a autarquia “pouco pode fazer”. Ainda assim, não se colocou de fora do processo e garantiu que, como aconteceu noutros casos, a câmara estará disponível para intervir como uma espécie de “mediadora” no processo entre o empresário e o proprietário do edifício. Uma disponibilidade sem garantias de sucesso, mas que foi reiterada pelo presidente da câmara, Rui Moreira.Resta a José Maria Rocha encontrar um espaço onde possa armazenar e vender os cerca de 500 mil euros em vinho que tem armazenado.

O PÚBLICO tentou entrar em contacto com a imobiliária mas sem êxito.

Texto editado por Ana Fernandes

