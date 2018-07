A reboque das medidas preventivas contra os incêndios, um terreno com cerca de 28 hectares em Cacela Velha, no Algarve, viu as suas alfarrobeiras, oliveiras e outras espécies autóctones serem arrasadas. Mas, tal como o PÚBLICO noticiou no início do mês, a intervenção, feita parcialmente em pleno Parque Natural da Ria Formosa (PNRF), Zona de Protecção Especial da Ria Formosa, e de Reserva Ecológica Nacional (REN), foi realizada sem a autorização do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), que vai agora sancionar os autores desta limpeza ilegal.

Num comunicado enviado esta terça-feira, o Ministério do Ambiente explica que deu início a “um procedimento sancionatório” contra os autores da limpeza do terreno, ficando estes sujeitos ao pagamento de uma multa que pode chegar aos cinco milhões de euros.

Foi a 4 de Julho que uma associação local comunicou ao ICNF que estaria a ocorrer uma “limpeza de terrenos” do lado nascente do campo arqueológico de Cacela, numa área com mais de 28 hectares. Por uma extensão superior a um quilómetro, uma máquina pesada limpou toda a vegetação da crista das arribas.

No dia seguinte, uma equipa do ICNF dirigiu-se ao local, e constatou que estavam ainda em curso "trabalhos de corte e arranque de arvoredo (oliveiras bravas), de arbustos (aroeiras) e de outra vegetação, com recurso a uma máquina giratória", explica o ministério. Os trabalhos foram de imediato suspensos. Mas a ferida na paisagem é irremediável.

A tutela considera que as intervenções realizadas “afectaram substancial e negativamente não só o substrato vegetativo, como as diversas espécies da fauna que caracterizam os habitats ali existentes”. E que os danos ambientais não se circunscrevem apenas à zona afectada. Estendem-se também às arribas, aumentando o seu processo erosivo e às linhas de água, "criando instabilidade e destruição de sistemas naturais".

Face à “gravidade” da situação, o ministério tutelado por José Pedro Matos Fernandes vai exigir aos responsáveis pela limpeza ilegal que restabeleçam as condições inicialmente existentes no local.

Não se conhece ainda o que terá levado o proprietário dos terrenos a proceder ao abate das árvores. Como ali perto há vinhas e pomares de citrinos, há quem aponte que os terrenos servirão para mais plantações. No entanto, há também quem para ali tema a construção de mais um projecto turístico, como outros que têm proliferado pela paisagem mediterrânica algarvia.

