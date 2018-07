“Vamos cumprir a lei, o impacto é moderado […]. São à volta de 3000 empréstimos os afectados por esta lei”, disse Pablo Forero, recusando contudo a indicar o custo que terá para o banco. “É uma cifra pequena, é pouco significativo, mas não gostaria de a dar”, acrescentou.

Na semana passada foi publicada em Diário da República a lei que estipula que os bancos são obrigados a reflectir nos contratos do crédito à habitação os valores negativos das Euribor, tendo até 30 de Julho para rever o indexante de cálculo da taxa de juro dos créditos.

“Quando do apuramento da taxa de juro resultar um valor negativo, deve este valor ser reflectido nos contratos de crédito”, lê-se na lei publicada, à data, em Diário da República.

O diploma esclareceu que “o valor negativo apurado deve ser deduzido ao capital em dívida na prestação vincenda”.

A lei tem impacto quando a taxa de juro média negativa das Euribor anula o 'spread' (margem de lucro comercial) cobrado pelo banco, o que tem impacto nos créditos com 'spreads' muito baixos.

O BPI teve lucros de 366,1 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, o que compara com prejuízos de 101,7 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano passado, ajudado pela venda de activos.

O lucro líquido em Portugal foi de 222,5 milhões de euros, bem acima dos 10,7 milhões de euros do primeiro semestre de 2017 na actividade doméstica.

Do valor conseguido em Portugal, 104,2 milhões de euros foram de resultados recorrentes e há 121,3 milhões de euros de resultados extraordinários, conseguidos com a venda da participação que o banco tinha na Viacer (empresa que detém 56% no grupo Super Bock, que rendeu 59,6 milhões de euros) e a venda ao Caixabank da BPI Gestão de Ativos e BPI Global Investment Fund (61,8 milhões de euros).

O Banco BPI é controlado pelo grupo bancário espanhol Caixabank.

