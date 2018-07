Ronaldo nomeado para o melhor do ano da FIFA. Neymar de fora

Sem surpresa, Cristiano Ronaldo é um dos dez futebolistas nomeados da FIFA ao prémio The Best, que será atribuído ao melhor jogador do ano na gala promovida pelo organismo que tutela o futebol mundial, agendada para 24 de Setembro, em Londres.

O agora jogador da Juventus é o único português numa lista que conta com uma maioria de jogadores franceses, reflexo da vitória gaulesa no Mundial da Rússia: Kylian Mbappé, Antoine Griezmann e o central Raphael Varane também são candidatos.

PUB

No lote de eleitos surgem ainda Kevin De Bruyne e Eden Hazard (belgas), Harry Kane (inglês), Mohamed Salah (egípcio), Lionel Messi (artgentino), e Luka Modric (croata), considerado o melhor jogador do Mundial.

PUB

A ausência mais notada é a do brasileiro Neymar (PSG) penalizado pela lesão que o afastou dos relvados durante boa parte do ano e pelo mau desempenho da selecção brasileira no Campeonato do Mundo.

O jogador português, que, aos 33 anos, se transferiu este mês do Real Madrid para a Juventus, por 117 milhões de euros, conquistou na época passada a Liga dos Campeões, a Supertaça Europeia, o Mundial de clubes e a Supertaça de Espanha, tendo marcado 44 golos em 44 jogos pelo clube espanhol.

No total, todos os designados alinham em clubes na Europa e apenas dois – Messi e Salah - não representam selecções europeias, grandes dominadoras do Campeonato do Mundo realizado na Rússia, cujas meias-finais foram disputadas por quatro países deste continente.

A França, com três futebolistas, está em maioria na lista da FIFA, seguida da Bélgica, com dois, enquanto o Real Madrid é o clube mais representando, também com três – entre os quais Cristiano Ronaldo –, enquanto todas as outras equipas têm apenas um jogador entre os possíveis eleitos.

Em contraponto com o sector masculino, no feminino há a garantia de uma nova vencedora, uma vez que a holandesa Lieke Martens, que foi eleita a melhor futebolista mundial na época passada, não integra a lista de nomeadas, tal como a norte-americana Carli Lloyd, vencedora em 2015 e 2016.

A votação para a atribuição dos galardões de melhores futebolistas e treinadores da época 2017-2018 decorre entre 24 de Julho e 10 de Agosto, estando a cerimónia de entrega de prémios marcada para 24 de Setembro, em Londres.

Confira a lista completa de nomeados:

Cristiano Ronaldo (Juventus/Portugal)

Kevin De Bruyne (Manchester City/Bélgica)

Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/França)

Eden Hazard (Chelsea/Bélgica)

Harry Kane (Tottenham/Inglaterra)

Kylian Mbappé (PSG/França)

Lionel Messi (Barcelona/Argentina)

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Luka Modric (Real Madrid/Croácia)

Mohamed Salah (Liverpool/Egito)

Raphael Varane (Real Madrid/França)

PUB