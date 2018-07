A selecção portuguesa de andebol de sub-20 garantiu nesta terça-feira a presença nas meias-finais do Europeu da categoria, ao vencer a Espanha por 29-27, em jogo do Grupo 2 da ronda principal.

Ainda com um jogo por disputar, na quarta-feira, frente à Croácia, a equipa lusa já garantiu a primeira posição do grupo e vai defrontar nas "meias" o segundo classificado do Grupo 1.

Portugal, que segue 100% vitorioso na competição, entrou a vencer e aos 10 minutos seguia com uma vantagem de 5-1, que foi segurando sempre até final da primeira parte (13-9).

A Espanha entrou bem na segunda metade, mas apenas conseguiu reduzir a desvantagem para menos de três golos nos minutos finais (29-27), quando Portugal jogava em inferioridade numérica.

Em declarações à assessoria de imprensa da Federação de Andebol de Portugal, o seleccionador Nuno Santos enalteceu o desempenho português e a solidez da defesa lusa.

"Fomos a melhor equipa do princípio ao fim. Este era um jogo de grande previsibilidade - no que diz respeito ao tipo de jogo e não ao resultado - e nós conseguimos adaptar-nos melhor às circunstâncias e ganhar uma certa vantagem, com uma defesa muito coesa. Só sofremos nove golos na primeira parte", disse.

Na quarta-feira, Portugal defronta a Croácia, que nesta terça-feira foi derrotada pela França por 37-28.

