O Wolverhampton anunciou esta terça-feira a contratação do internacional português João Moutinho, que se transferiu do Mónaco a troco de 6,50 milhões de euros, noticiam os media britânicos. O médio assinou um contracto de dois anos e torna-se na terceira contratação desta pré-época do clube inglês treinado por Nuno Espírito Santo.

"Estamos encantados em confirmar que o João Moutinho assinou pelos 'Wolves' num negócio de dois anos", anunciou assim o clube na sua conta oficial da rede social Twitter e que na época passada foi campeão do Championship, a II Divisão do futebol inglês.

Moutinho, de 31 anos, junta-se a uma já larga armada portuguesa no plantel principal de um clube que volta esta temporada à Premier League e que conta com o também recentemente contratado Rui Patrício, bem como Ruben Vinagre, Rúben Neves, Hélder Costa, Ivan Cavaleiro e Diogo Jota.

No seu site oficial, o Wolverhampton destacou os feitos da carreira de João Moutinho, como o título de campeão europeu conquistado ao serviço de Portugal em 2016, as três Ligas nacionais e a Liga Europa ao serviço do FC Porto e a Ligue 1 pelo Mónaco.

