A FIFA divulgou esta terça-feira os 11 nomeados para o prémio de melhor treinador, que será entregue pelo organismo que gere o futebol a nível mundial na gala The Best, a realizar no dia 24 de Setembro, em Londres.

Nos eleitos, destaca-se o nome do seleccionador francês, Didier Deschamps, acabado de se sagrar campeão do mundo. Também na lista surge outro francês e também campeão, mas europeu e de clubes: Zinedine Zidane, que conquistou a Champions à frente do Real Madrid.

Nos restantes nomes encontram-se um italiano, Massimiliano Allegri, que foi campeão italiano pela Juventus, três espanhóis, Pep Guardiola, campeão inglês ao serviço do Manchester City, Ernesto Valverde, campeão espanhol pelo Barcelona e Roberto Martinez, seleccionador da Bélgica; um alemão, Jurgen Klopp, finalista da Champions pelo Liverpool; e um argentino, Diego Simeone, vencedor da Liga Europa com o Atlético de Madrid.

O russo Sanislav Cherchesov, selecionador que levou a Rússia aos quartos-de-final do Mundial, Zlatko Dalic, seleccionador da Croácia que foi finalista do Mundial, e o inglês Gareth Southgate, seleccionador da Inglaterra, completam a lista.

Confira os nomeados para melhor treinador do ano da FIFA:

Massimiliano Allegri (Juventus)

Stanislav Cherchesov (Rússia)

Zlatko Dalic (Croácia)

Didier Deschamps (França)

Pep Guardiola (Manchester City)

Jurgen Klopp (Liverpool)

Roberto Martinez (Bélgica)

Diego Simeone (Atlético de Madrid)

Gareth Southgate (Inglaterra)

Ernesto Valverde (Barcelona)

Zinedine Zidane (Real Madrid)

