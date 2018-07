Uma manifestação de agricultores obrigou nesta terça-feira à paragem do pelotão durante a 16ª etapa da Volta a França. Os manifestantes cortaram a estrada com fardos de palha, impedindo a passagem dos ciclistas. A consequente intervenção das autoridades, que recorreram a gás pimenta para desmobilizar os agricultores, acabou por intoxicar vários ciclistas.

O acidente ocorreu ao quilómetro 188 da prova, entre Carcassone e Bagnéres-de Luchon, na região de Provença. A libertação do gás pimenta terá sido resultado da acção de um único agente, que tentou atingir um manifestante. Contudo, o vento fez com que o gás se espalhasse e atingisse os atletas.

Com vários ciclistas a necessitarem de assistência, o director da prova, Christian Preudhomme, decidiu interromper a prova. Geriant Thomas, actual camisola amarela, Peter Sagan, camisola verde, e ainda Chris Froome estão entre os atletas atingidos pela substância.

A prova acabou por ser retomada passados vinte minutos, com os comissários da prova partindo à frente do pelotão. Através da sua página do Twitter, a organização da prova recordou que este tipo de protestos podem ser sancionados com multas pesadas e penas de prisão de até três anos.

Segundo a BBC, vários atletas continuaram a pedir assistência médica já após o retomar da prova.

À margem do incidente com agricultores nesta terça-feira, há relatos de protestos que se têm repetido ao longo da prova, e que têm visado sobretudo Chris Froome e a sua equipa, a SKY, devido às suspeitas de recurso a substâncias ilícitas que chegaram a colocar em dúvida a sua participação na edição deste ano.

