O romance As Pessoas do Drama, de H.G. Cancela, é o vencedor do Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores (APE), relativo ao ano de 2017, anunciou esta terça-feira esta entidade.

PUB

Em comunicado, a APE afirma que "o júri, constituído por Isabel Cristina Mateus, Isabel Ponce de Leão, José Carlos Seabra Pereira, José Manuel de Vasconcelos e Paula Mendes Coelho, deliberou, por maioria, atribuir" o Grande Prémio de Romance e Novela APE/ Direcção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas à obra As Pessoas do Drama, de H.G. Cancela (edição Relógio d'Água).

Dois dos membros do júri, Isabel Ponce de Leão e José Carlos Seabra Pereira, votaram no romance Para onde vão os gatos quando morrem?, de Luís Cardoso, segundo a mesma fonte.

PUB

A este galardão, dotado com 15 mil euros, candidataram-se 72 livros publicados em 2017, com a chancela de 35 editoras.

O autor, Helder Gomes Cancela, já fora finalista do Grande Prémio da APE com o seu terceiro romance, Impunidade, de 2014.

PUB