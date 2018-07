Para a economia britânica, Charlotte vale mais do que o seu irmão mais velho, George, que é o terceiro na linha de sucessão ao trono de Isabel II. A menina de três anos vale cinco mil milhões de dólares (4,2 mil milhões de euros), segundo contas feitas pelo Reader's Digest. O irmão, de quatro anos, fica-se pelos 3,6 mil milhões (três mil milhões de euros. Alegrem-se os pais das crianças que valem muito menos do que os rebentos — dez milhões (8,5 milhões de euros) a mãe, Kate Middleton, e 40 milhões (34 milhões de euros) o pai, William.

Embora pequenos, George e Charlotte são já grandes influencers, sobretudo junto dos pais que têm filhos das suas idades, reflecte a ordenação feita pela revista norte-americana. No entanto, a menina fica à frente do rapaz precisamente por ser menina e por envergar vestidos bonitos que, assim que os veste e aparece em público, desaparecem das lojas onde aqueles modelos são vendidos. Afinal, são mais engraçados do que os calções vestidos pelo irmão mais velho.

“Os infantes reais têm um impacto positivo nas vendas de determinadas marcas de roupas e de brinquedos que vestem ou com que brincam”, resume David Haigh, CEO da Brand Finance, à Insider, citado pela InStyle. “Nesse sentido, eles têm um efeito muito semelhante ao que acontece com as marcas que a mãe veste. A duquesa de Cambridge tem um toque real de Midas — tudo em que ela toca transforma-se em ouro”, acrescenta.

Quanto valem os outros elementos da família? Espreite a fotogaleria em cima.

