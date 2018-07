Juntos há seis anos, Karlie Kloss e Joshua Kushner anunciaram nesta terça-feira o noivado. A supermodelo de 25 anos publicou no Instagram uma fotografia dos dois ao pôr-do-sol, escrevendo: "mal posso esperar por todo o sempre juntos. Sim vezes mil."

Joshua é irmão de Jared Kushner, que é casado com Ivanka Trump e um dos principais conselheiros deo Presidente dos EUA, Donald Trump. O empresário de 33 anos é fundador da Oscar Health, uma seguradora de saúde com um modelo diferente do usual: uma "experiência virada para o consumidor e movida pela tecnologia construída sobre o Obamacare [nome informal da reforma do sistema de saúde de Obama], mas desenhada para a era da internet", descreve a Vanity Fair.

Com uma carreira de sucesso no mundo da moda, Karlie é a imagem de marcas como Carolina Herrera e Estée Lauder. Tem também uma conta no Youtube com cerca de 715 mil subscritores e fundou em 2015 um campo de férias para raparigas dos 13 aos 18 anos aprenderem a usar código, Kode With Klossy.

Tanto Karlie como Joshua têm falado pouco em público sobre as políticas de Trump. Ainda assim, os dois participaram na March for Our Lives, organizada pelos sobreviventes do tiroteio em Parkland e, há algumas semanas, Kloss publicou um tweet contra a separação das crianças na fronteira dos Estados Unidos com o México. À parte de algumas fotografias que publicam ocasionalmente nas redes sociais – por ocasião do aniversário de cada um, por exemplo –, o casal mantém, aliás, a relação bastante privada.

Karlie e Joshua passaram os últimos dias num iate, em Itália, com amigos. De acordo com uma fonte citada pela revista People, o pedido de casamento terá acontecido "há algumas semanas, durante um fim-de-semana romântico no norte do estado de Nova Iorque".

Nos comentários da publicação – que alcançou mais de 200 mil gostos em menos de uma hora –, figuras conhecidas felicitam os noivos, como como Miranda Kerr, Ashley Graham e Hailey Baldwin, que está actualmente noiva de Justin Bieber.

