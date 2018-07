Após seis anos longe de drogas, a cantora norte-americana Demi Lovato, de 25 anos, voltou a cair no vício. A confissão tinha sido feita pela própria, há cerca de um mês, quando lançou uma canção intitulada Sober (Sóbria), na qual pede desculpa à mãe, cantando que" já não [está] sóbria outra vez". Nesta terça-feira, temeu-se o pior: Demi Lovato foi hospitalizada de urgência, segundo o site TMZ, especializado em notícias de celebridades, devido a uma overdose.

Fontes policiais citadas pelo mesmo site norte-americano revelaram que a cantora, que em Junho passou por Lisboa para actuar no Rock in Rio, foi tirada "de uma casa, em Hollywood Hills, por volta das 12h", e levada para o hospital, após ter consumido heroína em excesso. As mesmas fontes dizem que ela foi tratada com Narcan, usado em casos de consumo excessivo de narcóticos.

Foto Demi Lovato durante a actuação no Rock in Rio Lisboa, em Junho de 2018 JOSE SENA GOULAO/LUSA

Na segunda-feira, Demi tinha estado na festa de aniversário de um amigo, em West Hollywood. No domingo, tinha actuado na Califórnia, tendo na agenda uma série de concertos nos EUA e noutros países, como o Brasil, em Novembro.

A polícia de Los Angeles confirmou ter sido chamada para uma emergência médica na terça-feira, envolvendo uma mulher, em Hollywood Hills, segundo a Reuters, mas não citou nomes nem identificou a pessoa.

Com uma carreira na música e no cinema – ligada a produções dos estúdios Disney – Demi Lovato nasceu em Dallas, no estado do Texas. Passou por uma clínica de reabilitação aos 18 anos, depois de uma juventude problemática, com depressões, distúrbios alimentares e bullying.

