Nem sempre se pode pisar o topo de um museu com a mesma facilidade que a rampa do MAAT apresenta. Pois, a partir de agora vai poder andar com o museu nos pés: o MAAT juntou-se à marca argentina Paez para criar uma edição limitada de alpercatas inspiradas na fachada ribeirinha.

Revestido com azulejos, o exterior do MAAT é um dos aspectos mais marcantes da obra assinada pela arquitecta britânica Amanda Levete, que reflecte a luz de forma diferente consoante as horas do dia e as estações do ano, variando entre tons de branco, dourado, prateado.

As placas de cerâmica (ao todo 15 mil) já serviram inclusive de suporte para uma performance musical do artista Allard Van Hoorn, há um ano, que utilizou os mosaicos tridimensionais como um instrumento musical – à semelhança de um xilofone –, tirando partido da acústica dos azulejos.

A colaboração surgiu por iniciativa do MAAT que lançou o convite à Paez, resultando numa edição limitada de 400 pares. Estão à venda por 40 euros.

