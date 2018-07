Ivanka Trump vai fechar a marca de roupa epónima. A filha e conselheira do Presidente dos Estados Unidos estava afastada da gestão da marca há mais de um ano – mantendo posse da mesma – e agora não sabe se vai regressar à indústria.

"Depois de 17 meses em Washington, não sei quando ou se vou regressar aos negócios, mas o que sei é que o meu foco para o futuro próximo será o trabalho que estou a fazer aqui, por isso tomar esta decisão agora é o único desenlace justo para a minha equipa e parceiros", explica a empresária, citada pelo Wall Street Journal.

De acordo com um representante da marca, esta começará imediatamente a abrandar, escreve o New York Times. Assim, os contratos de licenciamento não serão renovados daqui para a frente e os trabalhadores serão dispensados em breve. A decisão da empresa não terá "nada a ver com os resultados da marca" e deve-se apenas à decisão de Ivanka de "permanecer indefinidamente" em Washington, diz um porta-voz à BBC.

De acordo com o canal britânico, as restrições estabelecidas pela própria Ivanka quando foi trabalhar com o pai – impedindo, por exemplo, que a marca expandisse para o estrangeiro – limitavam as operações da empresa e a capacidade de crescimento. A venda da marca é improvável devido a essas mesmas restrições.

Ao mesmo tempo, a marca tem sido um íman de polémicas para a família Trump, acusada mais do que uma vez de aproveitar o poder político para beneficiar resultados comerciais. Logo no início do mandato, Trump utilizou o Twitter para defender a marca da filha, atacando os armazéns Nordstrom por terem deixado de vender as colecções.

O Presidente dos Estados Unidos lamentou que a filha tenha sido tratada "tão injustamente" e os democratas reagiram, considerando a afirmação pouco ética. Questionado sobre o assunto, o então porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse que a decisão da Nordstrom era "política" e que o tweet de Trump era escrito como um pai que reagia a um "ataque" à filha. "Ele tem o direito de defender a família", afirmou então.

Em Dezembro de 2017, Ivanka abriu uma loja nas torres Trump em Nova Iorque. A empresária de 36 anos começou por lançar uma marca de joalharia em 2007, acrescentando outras sete categorias nos seis anos seguintes – desde calçado a perfumes –, de acordo com a BBC.

Terça-feira ficou marcada também por notícias mais felizes para a família do marido de Ivanka Trump, Jared Kushner: o irmão, Joshua, está noivo da supermodelo Karlie Kloss.

