Paulo Dentinho (director), João Fernando Ramos, António José Teixeira e Vítor Gonçalves como adjuntos. A cúpula da nova direcção de informação da RTP tem quatro nomes e não três, como estava prevista numa primeira versão do organograma, e afinal não se confirma a saída de António José Teixeira, que se mantém neste órgão, ao contrário do que era indicado no primeiro desenho, que foi rejeitado pela administração, e que previa a substituição de Teixeira por António Esteves, nome que nem sequer figura na lista a que o PÚBLICO teve acesso.

De acordo com essa lista, João Fernando Ramos fica com a supervisão da RTP 3, o canal de notícia da estação pública – e cujo nome foi envolvido em suspeitas por causa dos nomes que convida para o Jornal 2, que apresenta. Segundo uma lista de convidados, enviada ao Conselho de Redacção, notar-se-ia uma presença excessiva de convidados do PS e do Governo e também de entidades que patrocinavam o carro com que o jornalista participa no Rali de Portugal.

António José Teixeira, por seu lado, fica com as pastas da informação diária e do Telejornal, que até aqui não tinha, ao passo que Vítor Gonçalves fica com a tutela da informação não diária.

Como subdirectores, a lista inclui Hugo Gilberto (que mantém a coordenação do desporto e do Centro de Produção do Norte); Alexandre Leandro; e Rosário Lira, que vem da rádio.

EJoana Garcia (RTP3), e Adília Godinho (Telejornal) são exoneradas das funções que ocupavam e Alexandre Brito (online) e Ana Pitas (produção) tinham pedido para sair. De saída da RTP está André Macedo.

