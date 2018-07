Não fosse o vídeo publicado no Instagram da Parley Oceans, uma organização não-governamental (ONG) que se dedica à conservação dos oceanos, e até para ficção o cenário pareceria pouco verosímil. Sobretudo porque a geografia ali mostrada é habitualmente um paraíso. Na praia de Montesinos, em Santo Domingo, República Dominicana, uma tempestade tropical levou à costa um gigante mar de plástico. Em apenas três dias foram recolhidas 30 toneladas de plástico: trabalho da ONG em parceria com funcionários públicos, forças armadas e pessoal da marinha. "No passado enviávamos postais de praias mágicas e palmeiras. Agora, são ondas de resíduos plásticos. A menos que façamos alguma coisa agora, a geração futura não irá acreditar que os cenários dos postais alguma vez tenham existido. Estamos a pedir uma revolução material: o plástico tem de desaparecer", pede Cyrill Gutsch, fundador da Parley, no Instagram. As imagens estão a correr mundo e a organização está a aproveitar o momento para pôr o tema em cima da mesa, alertando para a poluição dos oceanos e a necessidade de diminuir o desperdício de plástico: com o material recolhido na República Dominicana estão a produzir produtos de consumo.