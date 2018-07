Above the Polar Bear, de Florian Ledoux (@florian_ledoux_photographer no Instagram), a fotografia que capta um urso polar em movimento no Norte do Canadá, foi a vencedora da primeira edição do concurso Drone Awards, dedicado a fotografia aérea. Fotógrafos de 101 países submeteram um total de 4400 fotografias, que se dividiram por seis diferentes categorias: espaço urbano, natureza, vida Selvagem, desporto, abstracto, pessoas.

“Enquanto se desenrola o debate sobre vigilância e privacidade, numa era de grande desenvolvimento tecnológico, o papel dos artistas ganha importância e relevo”, declarou a organização não-governamental Art PhotoTravel, responsável pelo concurso. “Os artistas da imagem aérea contemporânea continuam a usar a fotografia para criar imagens de alcance e poder extraordinários, aprofundando a nossa compreensão do mundo além da sua aparência superficial, alterando a forma como nos relacionamos com ele.”